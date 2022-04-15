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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Некоторые члены Совета Федерации задекларировали недвижимость за рубежом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Несколько российских сенаторов указали в декларациях за 2021 год зарубежную недвижимость, которая находится у них в собственности или в пользовании, следует из сведений о доходах и имуществе за 2021 год, опубликованных на сайте Совета Федерации.

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Председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас задекларировал принадлежащие ему дачный участок площадью 543 квадратных метра и дом площадью 432 квадратных метра в Швейцарии.

Александр Брыксин указал в декларации, что вместе с женой владеет квартирой в Испании площадью 75 кв.м.

Любовь Глебова с мужем совместно владеют жилым домом в Германии площадью 541 кв. м. и земельным участком такого же размера.

В пользовании сенатора Дмитрия Савельева, его жены и троих несовершеннолетних детей находится жилой дом в Великобритании площадью 489 кв.м.

Сенатор Григорий Рапота имеет в Белоруссии в собственности жилой дом (265 кв.м.) и в пользовании земельный участок (1 тыс. кв.м.).

Представляющий в верхней палате Амурскую область Артем Шейкин задекларировал жилой дом в Испании (148 кв.м.), который находится в пользовании его несовершеннолетнего ребенка.

Александр Ярошук указал в декларации, что в Белоруссии у него в собственности имеется жилой дом (около 228 кв.м), а в пользовании земельный участок (1,5 тыс. кв.м.). Кроме того, в пользовании его несовершеннолетнего ребенка есть жилой дом во Франции (454 кв.м.).

Самый большой доход за прошлый год задекларировал сенатор от Камчатки Валерий Пономарев - 4 216 966 000 рублей, это на 35 млн рублей больше, чем годом ранее. В 2019 году сенатор указал доход в 2 767 501 000 рублей). Пономареву принадлежат автомобили Bentley, Ferrari и ГАЗ-21, он владеет двумя квартирами (в прошлогодней декларации их было три) общей площадью 330 кв. метров, а его супруга - земельным участком площадью 36 тыс. кв м.

Следом идет сенатор от Карелии Игорь Зубарев с прошлогодним доходом в почти 2,138 млрд рублей.

На третьем месте Александр Ярошук (Калининградская область) с доходом 380,2 млн рублей. Еще один сенатор от Камчатки Борис Невзоров в 2021 году задекларировал доход в размере 286,4 млн рублей.

Сенатор от Архангельской области Александр Некрасов в 2021 году заработал 5,8 млн рублей, а его жена - 1,394 млрд рублей (в 2020 году она задекларировала 2,86 млрд рублей).

Совет Федерации Андрей Клишас Александр Брыксин Любовь Глебова Швейцария Германия Испания Валерий Пономарев
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