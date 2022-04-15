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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Матвиенко задекларировала заработок за 2021 год в размере 14,6 млн рублей

Самым состоятельным сенатором остается Валерий Пономарев

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко за 2021 год составил 14 млн 657 тыс. рублей, что на 3 млн меньше, чем в предыдущем году.

Эта информация содержится в декларации о доходах спикера за прошлый год, опубликованной на сайте верхней палаты парламента в пятницу.

В 2020 году спикер заработала 17 млн 473 тыс. рублей.

Что касается недвижимости, то в собственности Матвиенко имеется дачный участок площадью 3,6 тыс. кв. м, дачный склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке (2,77 тыс. кв.м), дача (729 кв.м), хозблок (255 кв.м), квартира (290 кв.м), три нежилых здания общей площадью около 760 кв.м, объект незавершенного строительства (250 кв.м).

Кроме того, в пользовании Матвиенко находится служебная дача (730 кв. м) и земли населенных пунктов общей площадью около 6,5 тыс. кв.м.

Она не владеет автомобилями.

Наиболее высокие доходы за 2021 год среди членов Совета Федерации получил Валерий Пономарев - 4 млрд 216 млн 966 тыс. рублей.

В 2020 году Пономарев задекларировал 4 млрд 181 млн 773 тыс. рублей, что в свою очередь было в полтора раза выше, чем в 2019 году (2 млрд 767 млн 501 тыс. рублей).

Пономареву принадлежат автомобили Bentley, Ferrari и ГАЗ-21, он владеет двумя квартирами (в прошлогодней декларации их было три) общей площадью 330 кв. метров, а его супруга - земельным участком площадью 36 тыс. кв м.

Валентина Матвиенко
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