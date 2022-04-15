Доходы Мединского за год увеличились почти на 90 млн руб.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рекордсменом по доходам среди чиновников администрации президента в 2021 году стал помощник президента РФ Владимир Мединский, заработавший 106,7 млн рублей.

Информация о доходах и имуществе сотрудников кремлевской администрации опубликована на сайте Кремля в пятницу.

При этом в 2020 году его доход составил 17,6 млн рублей.

В собственности у помощника президента имеется земельный участок площадью 3394 кв. м. и два жилых дома площадью 153,5 и 451,7 кв. м. Кроме того, у него в пользовании числятся квартира площадью 300,8 кв. м, сарай и беседка. В декларации за 2021 год перестал фигурировать автомобиль Мерседес-Бенц V250, который в ней числился ранее.

На втором месте по итогам декларационной кампании 2021 года оказался начальник экспертного управления президента Владимир Симоненко c доходом в 95,7 млн рублей. Согласно документу, в его собственности числятся две квартиры площадью 63,3 и 62,2 кв. м, а также машиноместо. Он также владеет автомобилем Мерседес-Бенц Е200. В пользовании Симоненко числятся квартира площадью 103,4 кв. м, жилой дом площадью 190,2 кв. м. и земельный участок площадью 1564 кв. м. В декларации отмечается, что в прошлом году Симоненко была "осуществлена покупка трех квартир, машиноместа и автомобиля за счет продажи принадлежащего имущества и накоплений".

Годом ранее начальник экспертного управления задекларировал в собственности автомобиль Вольво S60, квартиру площадью 142,7 кв. м. Его доход за 2020 год составил 18,3 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров по доходам в администрации президента секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Его доход за 2021 год составил 36 млн рублей. В его собственности указаны земельный участок площадью 3306 кв. м., жилой дом площадью 249,1 кв. м. и квартира площадью 256,6 кв. м. В пользовании Патрушева числится дача. Годом ранее доход Патрушева составил 34,6 млн рублей.

Доход пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова подрос на 2 млн по сравнению с 2020 годом и составил 14,5 млн рублей. Ему по-прежнему принадлежат две квартиры (111,7 кв.м и 112,5 кв.м) и половина квартиры площадью 55,3 кв.м, а также парковочное место 12,6 кв.м. Также в его пользовании находятся два земельных участка площадью 7967 кв.м и 1406 кв.м, а также жилой дом в 779,2 кв.м. В декларации также по-прежнему числятся два автомобиля Мерседес-Бенц V250, автомобиль КИА Сид и снегоболотоход can-am.

Самый маленький доход задекларировал помощник президента РФ Дмитрий Миронов, который был назначен на этот пост в октябре 2021 года. Его доход составил 4,4 млн рублей. В его собственности указана квартира площадью 176,3 кв.м, 4 машиноместа и автомобиль Мерседес-Бенц GL350.