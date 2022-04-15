Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Самый большой доход в Госдуме задекларировал депутат-коммунист

Самый большой доход в Госдуме задекларировал депутат-коммунист
Фото: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуме самый большой доход за 2021 год задекларировал коммунист Владимир Блоцкий - 3,5 млрд рублей. Декларации депутатов опубликованы на сайте палаты.

За Блоцким следует лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев с доходом почти 2,5 млрд рублей. На третьем месте - депутат из "Единой России" Леонид Симановский с доходом почти 1,7 млрд рублей.

Спикер Думы Вячеслав Володин указал, что заработал более 65 002 000 рублей, что на 19 млн меньше, чем в 2020 году,

Самый маленький доход в прошлом году из депутатов получил представитель "Новых людей" Антон Ткачев - около 1 млн рублей.

Из лидеров фракции председатель КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал почти 7,8 млн рублей, единоросс Владимир Васильев - почти 7,6 млн рублей, и.о. руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - почти 5,8 млн рублей, лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов - более 5,7 млн рублей.

Госдума Владимир Блоцкий Алексей Нечаев Леонид Симановский Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД подтвердил рассылку ряду стран и США ноты из-за поставок оружия Украине

Дудь и Шульман признаны СМИ-иноагентами

Что произошло за день: пятница, 15 апреля

Юдаева высказалась против форсирования возврата инфляции к таргету

Четыреста горняков эвакуируют в связи с пожаром из забоя на Гайском ГОКе

Доходы Мединского за год увеличились почти на 90 млн руб.

Россия вышлет 18 сотрудников представительства ЕС

Россия вышлет 18 сотрудников представительства ЕС

РБК сообщил о просьбе к генпрокурору проверить работу "Роснано" при Чубайсе

РБК сообщил о просьбе к генпрокурору проверить работу "Роснано" при Чубайсе

Мантуров остался министром с самым высоким доходом

Доходы Путина за год составили 10,2 млн рублей

Доходы Путина за год составили 10,2 млн рублей