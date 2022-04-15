Самый большой доход в Госдуме задекларировал депутат-коммунист

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуме самый большой доход за 2021 год задекларировал коммунист Владимир Блоцкий - 3,5 млрд рублей. Декларации депутатов опубликованы на сайте палаты.

За Блоцким следует лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев с доходом почти 2,5 млрд рублей. На третьем месте - депутат из "Единой России" Леонид Симановский с доходом почти 1,7 млрд рублей.

Спикер Думы Вячеслав Володин указал, что заработал более 65 002 000 рублей, что на 19 млн меньше, чем в 2020 году,

Самый маленький доход в прошлом году из депутатов получил представитель "Новых людей" Антон Ткачев - около 1 млн рублей.

Из лидеров фракции председатель КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал почти 7,8 млн рублей, единоросс Владимир Васильев - почти 7,6 млн рублей, и.о. руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - почти 5,8 млн рублей, лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов - более 5,7 млн рублей.