"Северсталь" не смогла выплатить купон по еще одному выпуску долларовых евробондов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь", которая в марте не сумела провести процентный платеж по долларовым евробондам-2024, не смогла перечислить купон по еще одному выпуску – с погашением в 2022 году.

"Северсталь" из-за отсутствия разрешений регулирующих органов, которые все еще находятся на рассмотрении, технически не в состоянии выплатить оставшиеся проценты по кредиту, относящемуся к еврооблигациям с погашением в 2024 году, срок уплаты которых наступил 16 марта, а также проценты по кредиту, относящемуся к еврооблигациям с погашением в 2022 году, срок уплаты которых наступил 17 апреля, говорится в ее сообщении.

Компания отмечает, что по-прежнему намерена выполнить свои обязательства по евробондам и располагает достаточными средствами для этого.

В марте "Северсталь", основной владелец которой Алексей Мордашов с конца февраля находится под санкциями ЕС, сообщила, что не смогла провести платеж по еврооблигациям-2024 – он был заморожен. Компания в рамках пробного платежа попыталась перевести инвесторам сумму в размере 1% купона (общий объем предполагаемого платежа – $12,6 млн), если бы он был одобрен, инвесторы смогли бы получить оставшуюся часть суммы, поясняла "Северсталь". Однако проведение этой выплаты было заблокировано иностранным банком-агентом.

Компания обратилась в OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), а также в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании и компетентные органы по санкциям в Люксембурге и Ирландии за лицензиями, которые бы позволили ей осуществлять выплаты по еврооблигациям.