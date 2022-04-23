Медведев считает, что Европа и недели не протянет без российского газа

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Европа не сможет продолжительное время обходиться без российского газа.

"Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом", - написал он в ночь на субботу в своем телеграм-канале.

"Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров.... Особенно с учетом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев", - заявил он.

"Ну а если серьезно, то и недели не протянут", - считает зампред Совбеза РФ.

Накануне Европейская комиссия подтвердила, что усмотрела в предложенном РФ механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций ЕС, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки.

В опубликованных пояснениях ЕК отмечается, что по новой схеме РФ будет полностью контролировать перевод долларов или евро в рубли, а значит сможет подключить и ЦБ, что запрещено санкциями ЕС. При этом в документе сказано, что компании все же могут пользоваться новым механизмом, не нарушая санкции, если попросят "своих российских визави о выполнении контрактных обязательств тем же способом, что и до принятия нового указа, то есть просто перечисляя нужную сумму в долларах или евро".

Вместе с тем, Еврокомиссия советует компаниям узнавать у российских визави, действительно ли такое возможно.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Еврокомиссия представила государствам-членам анализ указа президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа из России в рублях и предупредила о том, что его выполнение нарушит санкции против Москвы.