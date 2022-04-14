Еврокомиссия признала указ Путина об оплате за газ в рублях нарушением санкций

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила странам-членам анализ указа президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила, что его выполнение нарушит антироссийские санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию.

Как отметил собеседник агентства, новая процедура "передаст полный контроль российскому государству" в отношении того, "когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств".

Это также даст возможность Москве регулировать обменный курс в своих интересах.

Кроме того, механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на спецоперацию на Украине.

Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за природный газ с "недружественными" странами на рубли. Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля.

Лидеры стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях.