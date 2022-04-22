ЕК сочла, что компании могут оплачивать газ РФ по новой схеме, не нарушая санкции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия в пятницу подтвердила, что усмотрела в предложенном РФ механизме по оплате поставок газа пути обхода санкций ЕС, но в то же время считает, что компании из ЕС и в новых реалиях могут найти законную возможность оплачивать поставки.

В опубликованных пояснениях ЕК отмечается, что по новой схеме РФ будет полностью контролировать перевод долларов или евро в рубли. "Это может позволить России подключить к операциям ЦБ (...), что запрещено санкциями ЕС. А поскольку процесс перевода из одной валюты в другую может занимать неопределенное время, в течение всего этого процесса иностранная валюта будет под контролем властей России, в частности - ЦБ".

При этом в документе утверждается, что, вероятно, у компаний все же есть возможность пользоваться новым механизмом, не нарушая санкции. "Компании из ЕС могут попросить своих российских визави о выполнении контрактных обязательств тем же способом, что и до принятия нового указа, то есть - просто перечисляя нужную сумму в долларах или евро", - говорится в нем.

Вместе с тем, Еврокомиссия советует компаниям узнавать у российских визави, действительно ли такое возможно.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Еврокомиссия представила государствам-членам анализ указа президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа из России в рублях и предупредила о том, что его выполнение нарушит санкции против Москвы.

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа.