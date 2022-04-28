Табачная компания JT Group задумалась о выходе из бизнеса в РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Японская JT Group рассматривает возможность выхода из бизнеса в РФ.

"Как было объявлено 10 марта, мы приостановили новые инвестиции и маркетинговую активность в России. Учитывая сложные и непредсказуемые условия, JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, включая потенциальную передачу собственности", - заявил президент и CEO JT Group Масамити Тэрабатакэ, процитированный в сообщении компании.

По его словам, компания продолжит заботиться о 4 тыс. своих сотрудников в РФ, в том числе, обеспечивать их занятость.

В России работает международное подразделение JT Group - Japan Tobacco International (JTI). У JTI в России четыре завода: "Петро" в Санкт-Петербурге, "Дж.Т.И. Елец" в Липецкой области, "Крес Нева" в Ленинградской области и "Донской табак" в Ростове-на-Дону.

Компания является крупнейшим игроком на российском табачном рынке с долей, близкой к 40%.

В I квартале компания сократила продажи в России на 2,9% (без учета изменения товарных запасов), в основном из-за падения продаж сигарет, в то время как категория нагреваемого табака показала рост, отмечается в сообщении JT Group. Продажи флагманских брендов компании выросли на 4,4%, благодаря росту бренда Camel, который компенсировал снижение продаж Winston и LD. Доля компании на российском табачном рынке составила 36,6%.

Табачный рынок в РФ сократился на 3,8% из-за снижения продаж сигарет на фоне повышения цен, при этом рост категории продуктов с потенциально пониженным риском продолжился.