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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

Сбербанк решил выплатить купоны по двум выпускам долларовых евробондов в рублях

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк, подпавший под блокирующие санкции, принял решение выплатить купоны по двум выпускам субординированных долларовых евробондов в рублях, сообщила кредитная организация.

В связи с тем, что США и Великобританией были введены блокирующие санкции в отношении Сбербанка, международная финансовая инфраструктура не позволяет банку осуществлять выплаты инвесторам в порядке, установленном эмиссионной документацией, говорится в сообщении.

У банка сейчас в обращении находятся два выпуска субординированных еврооблигаций: на $2 млрд с погашением в октябре 2022 года и на $1 млрд с погашением в мае 2023 года. Купонные выплаты по ним осуществляются два раза в год.

Руководствуясь требованиями указа президента, в целях выполнения своих обязательств перед инвесторами Сбербанк принял решение осуществить выплаты купонов по указанным облигациям в рублях по курсу Банка России, действующему на дату выплаты купона, сообщил банк.

Купонные выплаты по еврооблигациям, права на которые учитываются в НРД и нижестоящих российских депозитариях, будут перечислены в НРД для дальнейшего перечисления владельцам соответствующих облигаций.

Остальные инвесторы могут получить купонные выплаты по облигациям "с учетом требований применимого законодательства" после обращения в банк, отмечается в сообщении.

Сбербанк
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