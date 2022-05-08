Лидеры стран G7 подтвердили планы поэтапного отказа от нефти из РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 в воскресенье заявили о приверженности поэтапно отказаться от импорта российской нефти, сообщил Белый дом.

"Сегодня G7 выразили приверженность поэтапному отказу от импорта российской нефти или вообще - его запрету", - говорится в заявлении Белого дома.

В документе подчеркивается, что эти страны договорились совместно работать над обеспечением стабильного энергоснабжения в мире, в то же время активизируя усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива.