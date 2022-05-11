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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Основатель IBS Карачинский вышел из совета директоров компании

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Основатель и владелец IBS Анатолий Карачинский покинул ее совет директоров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе IT-компании.

Причины этого решения там не назвали, но отметили, что оно "не повлияет на операционную деятельность и дальнейшее развитие компании".

В апреле Карачинский попал под санкции США. Компания это никак не комментировала.

Кроме Карачинского, из совета директоров вышла экс-финансовый директор компании Юлия Юхади.

Представитель IBS уточнил, что теперь в совете пять директоров. Это четыре менеджера IBS: Григорий Кочаров, Лев Дроздов, Леонид Забежинский и Георгий Полихрониди, - а также Алексей Кривошапко из Prosperity Group.

Карачинский владеет 75% ООО "ИБС Холдинг" - холдинговой компании АО "ИБС Ит Услуги".

IBS Анатолий Карачинский Юлия Юхади ИБС Холдинг США
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