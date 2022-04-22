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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Российский бизнес Luxoft стал принадлежать IBS

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Основное юрлицо Luxoft в России, ООО "Люксофт профешнл", стало принадлежать структурам IT-группы IBS Анатолия Карачинского, следует из данных ЕГРЮЛ.

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Согласно документам, 20 апреля кипрская Luxoft International передала 100% российского юрлица компаниям ООО "ИБС Ит Услуги" и ООО "ИБС", они получили 99% и 1% соответственно.

"Компания Luxoft передает российский сегмент бизнеса группе компаний IBS. В рамках соглашения переданы два юридических лица: ООО "Люксофт Профешнл" (Luxoft Professional) и АНО ДПО "Учебный центр Люксофт" (Luxoft Training)", - сообщил "Интерфаксу" представитель IBS.

Ранее крупнейшим акционером Luxoft являлась IBS, группа продала свою долю в 2019 году американской компании DXC Technology.

Luxoft IBS Россия
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