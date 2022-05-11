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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Акционеры "Русагро" рассмотрят возможность делистинга с LSE и смену биржи

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "Русагро" (Ros Agro Plc) рассмотрел возможность листинга GDR компании на альтернативной площадке и другие опции с учетом текущей геополитической ситуации.

В настоящее время GDR Ros Agro обращаются на Лондонской фондовой бирже, а также на Московской бирже.

Совет директоров также принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров компании 10 июня. В повестку дня собрания включен вопрос о листинге GDR, говорится в материалах компании.

В частности, акционерам предстоит рассмотреть возможность расширения и изменения списка площадок, где могут торговаться GDR; отказ от листинга и допуска GDR к торгам на LSE; получение листинга на другой фондовой бирже.

Русагро
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