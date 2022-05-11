"Дочка" ВТБ решила взыскать 53,4 млрд рублей с экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Торговая "дочка" ВТБ VTB Commodities Trading направила в Арбитражный суд Тюменской области заявление о привлечении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Максима Андриасова к субсидиарной ответственности на общую сумму 53,383 млрд рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Иск будет рассмотрен 2 июня. Как говорится в определении суда, Андриасову будет нужно обосновать и доказать причины невозможности погасить требования кредиторов, обосновать и доказать момент наступления объективного банкротства.

Андриасов возглавлял Антипинский НПЗ с ноября 2018 года и до признания завода банкротом в конце 2019 года.

В апреле 2019 года активы Антипинского НПЗ на сумму $225 млн были заморожены по решению Высокого суда Лондона на основании иска VTB Commodities Trading.

В мае 2019 года Антипинский НПЗ подал заявление о собственном банкротстве, которое впоследствии было оставлено судом без рассмотрения. Пресс-служба завода сообщала тогда, что "с учетом всех ограничений, инициированных VTB Commodities Trading, предприятие не видит иных способов защитить собственные интересы и интересы иных кредиторов, кроме как направление предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации заявления о признании должника банкротом".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка) Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря признал его банкротом.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".