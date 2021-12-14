Реализация имущества владельца "Нового потока" Мазурова продлена до июня

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продлил до 15 июня 2022 года процедуру реализации имущества владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова. На эту дату назнаен следующий отчет финансового управляющего должника Алексея Харланова, говорится в определении на сайте арбитража.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня 2020 года признал обоснованным заявление Persit Services Inc. о банкротстве бизнесмена и ввел процедуру реализации имущества. Суд включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 2 083,8 млн рублей. Финансовым управляющим бизнесмена был утвержден Харланов.

В августе 2020 года Арбитражный суд Московского округа оставил решение о банкротстве в силе. Верховный суд России 24 декабря 2020 года отказал Мазурову в отмене решения о его банкротстве.

Бизнесмен просил отменить определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января 2020 года ввел процедуру реструктуризации его долгов. Persit Services Inc. (Маршалловы острова) просила тогда суд ввести процедуру реализации имущества, но получила отказ.

В суде в январе 2020 года представитель иностранной компании заявил, что Кунцевский суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск Persit Services Inc. к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн. В нее входила цена векселя в размере $30 млн и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Заявление о банкротстве Мазурова компания подала 16 августа 2019 года.

18 октября 2019 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве Мазурова в качестве вступления в дело о банкротстве. Размер задолженности бизнесмена перед банком не указывался.

Верховный суд 31 мая 2021 года отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о 28,5 млрд рублей долга перед "дочкой" Сбербанка России - ООО "СБК", а 4 июня - в отмене 31,2 млрд рублей долга Сбербанку РФ. 11 июня ВС отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о законности требования у него Московским кредитным банком (МКБ) долга в размере 4,6 млрд рублей.

ВС 16 июня отказал Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о законности требования у него Сбербанком 125,3 млрд рублей, 18 июня - в отмене решения о законности требования у него ООО "БалтСетьСтрой" (Санкт-Петербург) 9,3 млрд рублей долга.

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" и принудительно доставлен в следственный департамент МВД. Два дня спустя он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК). Уголовное дело было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ".

Единственным нефтезаводом, находившимся под управлением "Нового потока" Мазурова, был "Марийский НПЗ" в Марий Эл мощностью 1,6 млн тонн. Арбитражный суд Марий Эл 21 июля 2020 года по заявлению МКБ признал ООО "Марийский НПЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены требования МКБ на сумму 140,975 млн рублей.

Раньше группе также принадлежал "Антипинский НПЗ" в Тюменской области мощностью 9 млн тонн, но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк.

В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод признан банкротом.

В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток".

Арбитражный суд Москвы 9 ноября 2021 года признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) в лице ИФНС №28 по Москве о несостоятельности АО "Новый поток". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и назначил на 31 мая 2022 года рассмотрение дела о банкротстве по существу.