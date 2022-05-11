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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

НМТП расторгнет депозитарное соглашение с J.P.Morgan с 3 августа

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) 9 мая направило в J.P.Morgan Chase Bank как депозитарию программы GDR уведомление о расторжении депозитарного соглашения, сообщила пресс-служба банка.

Дата прекращения договора - 3 августа - 90 дней с момента получения уведомления о соответствующем решении.

В апреле в России приняли закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает эмитентов провести делистинг уже существующих. У российских компаний была возможность сохранить депозитарную программу: до 5 мая они могли обратиться с такой просьбой к Минфину. НМТП не уточнял, намерен ли он сохранить листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже или провести делистинг.

Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций. По состоянию на конец 2021 года на долю миноритарных акционеров НМТП приходилось около 13,95% акций компании, включая 5,4% глобальных депозитарных расписок НМТП (одна GDR НМТП представляет 75 акций).

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область).

НМТП J.P.Morgan Chase Транснефть LSE
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