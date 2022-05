Делистинг ADR Газпрома вступит в силу 31 мая

Фото: Sergey Mihailicenko/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" ожидает, что делистинг депозитарных расписок на акции концерна вступит в силу с утра 31 мая, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, вслед за вступлением в силу поправок в закон "Об АО", который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих, "Газпром" обязался прекратить депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon о размещении расписок на акции компании.

Владельцы расписок имеют право конвертировать их в обыкновенные акции ПАО. Право конвертации применяется только к держателям депозитарных расписок по состоянию на 27 апреля 2022 года. Владельцы расписок получат право на получение дивидендов только после конвертации в локальные акции.

"Газпром" подавал в правительство РФ заявление о продолжении обращения расписок за пределами страны, но получил отказ.

В связи с принятием соответствующего закона "Газпром" уведомил 29 апреля 2022 года Управление финансового надзора Великобритании о намерении отменить стандартный листинг депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. Компания также направила заявления на Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге не позднее чем через 20 рабочих дней.

"Газпром" разместил акции в форме депозитарных расписок на международном рынке осенью 1996 года. В апреле 2006 года компания запустила программу выпуска американских депозитарных расписок первого уровня, которая предоставила возможность свободной конвертации акций в депозитарные расписки и обратно.

Лимит программы американских депозитарных расписок "Газпрома" составляет 35% от уставного капитала. Максимальная доля ADR была зафиксирована в мае 2011 года, тогда она равнялась 28,8%. На конец III квартала 2021 года (последние доступные данные) доля уставного капитала ПАО "Газпром", обращающаяся в виде ADR, составила 16,42%.