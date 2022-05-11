Сбербанк разъяснил процесс конвертации его депозитарных расписок в акции

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Владельцы депозитарных расписок Сбербанка могут конвертировать их в обыкновенные акции в соотношении 1 к 4 (одна расписка удостоверяет право на четыре акции), говорится на сайте банка.

Банком-депозитарием расписок Сбербанка с 2017 года выступает JPMorgan Chase. Он 15 марта 2022 года уведомил Сбербанк об отказе от статуса депозитария его ценных бумаг. Владельцы расписок банка могут конвертировать их в акции в течение 90 дней с этой даты, отмечает Сбербанк.

Блокирующие санкции в отношении Сбербанка делают сохранение программы депозитарных расписок (даже если бы российские власти это разрешили) невозможным, подчеркивает кредитная организация.

Реестр владельцев расписок Сбербанка закрылся 27 апреля 2022 года (дата вступления в силу федерального закона о делистинге расписок российских компаний с иностранных бирж).

Книга заявок на конвертацию расписок Сбербанка в акции депозитарием JPMorgan Chase открыта.

Держатели расписок Сбербанка, хранящие ценные бумаги в Национальном расчетном депозитарии (НРД), подают своему брокеру заявку на конвертацию с указанием счета депо в российском банке-депозитарии. После обработки заявки брокером и совершения всех необходимых корпоративных действий обыкновенные акции будут зачислены на счет, указанный в заявке.

Сбербанк отмечает, что сейчас исполнение поручений на конвертацию депозитарных расписок на счет в НРД ограничено европейскими клиринговыми системами Euroclear и Clearstream до получения разъяснений от европейских регуляторов в отношении введенных санкций. Для владельцев расписок, держащих ценные бумаги на счетах в Euroclear, Clearstream или американской DTC, процесс конвертации аналогичен описанному выше (без каких-либо ограничений со стороны Euroclear или Clearstream), говорится на сайте банка.

"Для открытия счета депо иностранный держатель депозитарных расписок должен обратиться в свой глобальный банк-депозитарий, в котором хранятся его ценные бумаги, или к брокеру, имеющему счет в иностранном банке-депозитарии, и узнать их политику в отношении владения обыкновенными акциями российских эмитентов", - отмечает Сбербанк. Если действуют ограничения, не разрешающие хранение и учет российских акций, счет депо может быть открыт у любого российского брокера или банка-депозитария, оказывающего такие услуги иностранным клиентам.

Для владельцев депозитарных расписок, не являющихся резидентами РФ, обыкновенные акции Сбербанка будут переведены на счет типа С, указанный в заявлении о конвертации. Нерезиденты из стран, не совершающих недружественных действия в отношении России, вправе впоследствии перевести обыкновенные акции банка на обычный счет в любом российском депозитарии.

Сбербанк напоминает, что из-за санкций нерезиденты могут быть ограничены в операциях с акциями банка. Кредитная организация просит инвесторов самостоятельно проверить действие ограничений в отношении ее ценных бумаг.

Сбербанк в конце апреля заявил, что не будет подавать заявление в правительство РФ для сохранения программы депозитарных расписок, так как наложенные иностранными регуляторами ограничения делают сохранение этой программы невозможным.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Американские депозитарные расписки (ADR) Сбербанка обращаются на Лондонской фондовой бирже (со 2 марта 2022 года торги по ним, как и по другим ценным бумагам российских эмитентов приостановлены). Deutsche Borse (оператор Франкфуртской фондовой биржи) 17 марта исключила депозитарные расписки Сбербанка из листинга.

Сбербанк ранее имел две программы расписок - глобальных и американских, конвертировал GDR в ADR в декабре 2012 года.