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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Мурманские краболовы предвидят проблемы с поставками в РФ из-за ПДК по мышьяку

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краболовные компании Северного рыбохозяйственного бассейна могут столкнуться с невозможностью поставлять краба-опилио на внутренний рынок из-за неурегулированного вопроса с содержанием мышьяка, считает директор ООО "Северо-Западная рыбопромышленная компания - Мурманск", сопредседатель Союза рыбопромышленников Севера Владимир Журавлев.

"Вопрос предельного содержания мышьяка в северной рыбопродукции не решался 10 лет, решить его нужно сейчас. При ограничении экспорта мы не сможем, к примеру, краба-опилио поставлять на российский рынок, потому что ПДК превышен", - сказал Журавлев журналистам перед общим собранием Союза рыбопромышленников Севера в Мурманске в пятницу.

Как пример он назвал Японию, где содержание мышьяка в рыбопродукции не нормируется.

Как пояснил Журавлев "Интерфаксу", сейчас компании Северного рыбохозяйственного бассейна ведут промысел краба-опилио и пока что поставляют его на западный рынок.

"Потом, видимо, положим в холодильник", - отметил он.

В свою очередь, гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк сообщил, что для разрешения этой проблемы компании, входящие в союз, предоставили в Институт питания для исследования пробы северной рыбопродукции.

По данным из открытых источников, общий допустимый улов краба-опилио в Северном рыбохозяйственном бассейне - в Баренцевом и Карском морях - на 2022 год был установлен на уровне 15,9 тыс. тонн и 985 тонн соответственно.

В октябре 2019 года президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов сообщал "Интерфаксу", что продукция из глубоководных крабов запрещена к реализации на территории России и Таможенного союза из-за наличия в них мышьяка, уровень которого превышает действующие санитарные нормы России.

"Международная практика предусматривает определение уровня неорганического (токсичного) мышьяка, который нормируется, и органических соединений мышьяка, безопасных для человека. Российские стандарты такого разделения не предусматривают и определяют общее содержание мышьяка. В результате объективно безопасная продукция не допускается на внутренний рынок", - говорил Мартынов.

По его словам, несмотря на ряд поручений правительства РФ, вопрос реализации этих видов крабов на внутреннем рынке России до сих пор не решен.

Мурманск Союз рыбопромышленников Севера
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