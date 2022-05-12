НПЗ Индии закупили со скидкой 25-30 млн баррелей нефти РФ с поставкой в мае-июне

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Индийские нефтеперерабатывающие заводы воспользовались резкими скидками на российские сорта Urals, ВСТО и Sokol, чтобы закупить значительные объемы через тендерные и спотовые закупки с поставкой в мае и июне.

Согласно оценкам, было приобретено 25-30 млн баррелей нефти, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА). Индийские компании также начали вести переговоры о долгосрочных контрактах.

Как отмечает агентство, Trafigura и Vitol продавали нефть индийским НПЗ на условиях поставки, предусматривающих покрытие расходов на доставку и страхование, в результате чего покупатели заплатили цену выше, чем со скидками при спотовых продажах российской нефти. В то же время южнокорейские заводы отказались от поставок Urals и все чаще обращались к ближневосточным и американским сортам, указывает МЭА.

ЕС оставался крупнейшим рынком для экспорта российской нефти в апреле с 3,4 млн б/с, или 43%. Его доля, однако, снизилась с 50% в начале года, при этом объемы упали на 535 тыс. б/с. На США и Великобританию вместе приходилось 9% российского экспорта в начале года, но в апреле их доля упала до нуля. Это падение было компенсировано увеличением загрузки в Индию (+730 тыс. б/с), при этом ее доля на рынке выросла с нуля до 10%, и Турцию (+180 тыс. б/с).