Лавров отметил, что у РФ достаточно покупателей энергоресурсов и без стран Запада

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия имеет достаточное количество покупателей своих энергоресурсов и без стран Запада, будет работать с ними, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, и мы будем с ними работать, а Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

В то время как западные страны обсуждают введение эмбарго на поставки нефти из России, по данным FT, независимые китайские нефтеперерабатывающие компании тайно скупают российскую нефть с крупной скидкой к рынку. Ранее сообщалось, что Индия также ищет способы закупать российскую нефть с дисконтом, по цене ниже $70 за баррель. Так власти страны хотят компенсировать риски, связанные с санкционными ограничениями против РФ.