Средства на счетах украинских "дочек" Сбера и ВЭБа пустят на выплаты вкладчикам

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины решил направить остатки средств на счетах украинской "дочки" Сбербанка - Международного резервного банка (МР банк) и "дочки" ВЭБ.РФ - Проминвестбанка (ПИБ) на выплаты компенсаций. Об этом "Интерфаксу" сообщили во ФГВЛ.

"Остатка средств на счетах банков должно хватить для покрытия расходов фонда по выплате вкладчикам-физлицам гарантированной суммы возмещения (третья очередь кредиторов) и на расчеты с кредиторами четвертой очереди (вкладчиками с вкладами на сумму выше 200 тысяч гривен). Таким образом, средства физлицам должны быть возвращены в полном объеме за счет высоколиквидных финактивов", - сказал представитель фонда.

В дальнейшем удовлетворение требований кредиторов банков будет осуществляться за счет средств, полученных от продаж и управления активами, включенными в ликвидационную массу.

"На сегодняшний день идет процедура формирования ликвидационной массы банков и параллельно ведется предпродажная подготовка активов", - уточнили во ФГВЛ.

По состоянию на конец марта этого года, на счетах МР банка находилось 5 млрд 825,88 млн гривен, а Проминвестбанка - 4 млрд 483,31 млн гривен.

Верховная рада на прошлой неделе утвердила указ президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии на Украине активов Сбербанка России и "ВЭБ.РФ". Принудительно изымаются, в том числе, 99,772644% акций ПИБа, принадлежащих "ВЭБ.РФ", и 100% акций МР банка, принадлежащих Сбербанку России.

Сбербанк и ВЭБ в ответ заявили, что планируют оспорить решения украинских властей в арбитражах.

ПИБ и МР банк лишились лицензий в феврале.

Официальный курс на 19 мая - 29,25 грн./$1.