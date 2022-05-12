Дочь основателя банка "Возрождение" вышла из "ДАК", через которую владела долей в ТКБ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Татьяна Орлова, дочь и наследница основателя банка "Возрождение" Дмитрия Орлова, перестала владеть компанией "ДАК", через которую она контролировала 6,5% акций Транскапиталбанка (ТКБ), следует из данных ЕГРЮЛ.

Новым владельцем компании стала Екатерина Щербинина.

По состоянию на конец 2020 года Орловой также напрямую принадлежало 1,5% акций банка.

В ТКБ от комментариев отказались.

Татьяна Орлова начала работать в ТКБ в 2016 году, в 2018 году стала его акционером. В 2020 году она возглавила принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову банк "Международный финансовый клуб" (МФК), в этом же году Орлова приобрела 35% акций МФК.

В МФК от комментариев также отказались.

Минфин США 20 апреля ввел блокирующие санкции против ТКБ и санируемого им Инвестторгбанка. ТКБ, как утверждалось в пресс-релизе, предлагал клиентам проводить платежи в обход санкционных ограничений, в частности, через систему "ТКБ Бизнес".

Совладельцами Транскапиталбанка по данным на конец 2020 года являлись его председатель правления Ольга Грядовая (17,5%), ее супруг Леонид Ивановский (9,8%), их сын Евгений Ивановский (0,2%) и ряд юрлиц с небольшими долями. Кроме того, крупный пакет акций (25,2%) банку принадлежал Юрию Березовскому.

ТКБ по итогам 2021 года занимает 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".