ВТБ присоединил "Возрождение" к БМ-банку

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ВТБ завершил присоединение банка "Возрождение" к другой "дочке" - БМ-банку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

"С середины прошлого года мы начали работу по переводу его клиентов в ВТБ, провели объединение офисной сети и продуктовой линейки, что позволило предложить нашим новым клиентам самые современные стандарты обслуживания. Мы уверены, что работа с ними продолжится на самом высоком уровне и в дальнейшем - в этом состоит наша стратегическая задача", - заявили в ВТБ.

Банк "Возрождение" был основан в 1991 году и являлся одной из старейших кредитных организаций РФ. До 2015 года банк принадлежал семье бизнесмена Дмитрия Орлова. Впоследствии после смерти банкира контрольный пакет акций "Возрождения" выкупила компания Promsvyaz Capital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых. Братья Ананьевы выставили "Возрождение" на продажу по предписанию ЦБ после решения о санации принадлежавшего им Промсвязьбанка в конце 2017 года, покупателем выступила группа ВТБ.

ВТБ планирует присоединить три дочерних банка - "Возрождение", Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк - к санируемому БМ-банку после перевода их клиентов на платформу ВТБ. Впоследствии объединенный БМ-банк будет присоединен к ВТБ. Чистый эффект экономии от интеграции составит порядка 2 млрд рублей в 2021 году и около 5 млрд рублей в 2022 году.