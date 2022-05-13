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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

"Полюс" получил разрешение на сохранение программ депозитарных расписок

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Полюс" получил разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на сохранение программ депозитарных расписок, сообщила компания.

Речь идет о депозитарных акциях и американских депозитарных акциях, которые торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Параллельно "Полюс" изучит возможности листинга на фондовых биржах других юрисдикций, заявил золотодобытчик.

Несколько крупных эмитентов с иностранным листингом направили ходатайства в правкомиссию о продолжении обращения расписок за пределами страны, о положительном решении властей сообщили на данный момент "Норникель" и "НОВАТЭК". Известен и случай, когда просьба была отклонена: о негативном решении комиссии сообщал "Газпром".

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основными акционерами являются Саид Керимов (около 46%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (без малого 30%).

Полюс
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