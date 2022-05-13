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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Доля Саида Керимова в "Полюсе" перешла Фонду поддержки исламских организаций

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Саид Керимов пожертвовал 100% МКАО "Вандл Холдингс Лимитед", через которую владел 46,35% "Полюса", Фонду поддержки исламских организаций, сообщил золотодобытчик.

Фонд был учрежден в 2012 году, его учредителями являются Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман европейской части России и муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Теперь Керимов больше не имеет прямого или косвенного экономического интереса или права собственности в отношении "Полюса", отметила компания.

"Являясь некоммерческим фондом, мы полностью доверяем развитие компании нынешней команде менеджмента и не планируем участвовать в повседневном управлении бизнесом", - отметил через пресс-службу "Полюса" Гайнутдин.

До 4 апреля Саид Керимов через МКАО "Вандл Холдингс Лимитед" владел 76,34% "Полюса". 4 апреля МКАО продала 29,99% "Полюса" "Группе Акрополь" (бенефициар - Ахмет Паланкоев, контролирующий акционер ОАО "Донуголь), и доля Керимова сократилась до 46,35%.

8 апреля Саид Керимов попал под санкции Евросоюза, 13 апреля - под санкции Великобритании.

Менеджмент "Полюса" владеет 0,94% акций компании, 0,47% составляет казначейский пакет. Оставшиеся 22,25% продолжают обращаться на Московской бирже в виде локальных акций и на Лондонской фондовой бирже - в виде депозитарных расписок.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс Саид Керимов Вандл Холдингс Фонд поддержки исламских организаций Равиль Гайнутдин Евросоюз
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