"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешила ПАО "НОВАТЭК" не прекращать программу глобальных депозитарных расписок и продолжить их обращение за пределами РФ, сообщила компания.

О направлении ходатайства в правкомиссию ранее сообщили несколько крупных эмитентов с иностранным листингом, но положительное решение властей "Норникель" раскрыл первым. Известен и случай, когда просьба была отклонена: о негативном решении комиссии сообщал "Газпром".

"НОВАТЭК" запросил разрешение 5 мая и сообщал, что обращение глобальных депозитарных расписок (GDR) компании за пределами РФ в настоящий момент продолжается.

"НОВАТЭК" имеет разрешение на обращение за пределами РФ 29,99% уставного капитала.

В 2005 году компания осуществила листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Соотношение GDR к обыкновенным акциям составляет 1 к 10. GDR выпущены в соответствии с двумя депозитарными договорами. Один - в отношении программы по правилу Reg S и один - по правилу 144А. Администратором программы GDR является Bank of New York Mellon.

На конец II кв. 2021 года доля GDR "НОВАТЭКа" составляла 18,2481% уставного капитала.