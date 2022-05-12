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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Ахмет Паланкоев и менеджеры "Полюса" выдвинуты во временный совет директоров

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Группа Акрополь", владеющая 29,99% "Полюса", номинировала в совет директоров золотодобытчика своего бенефициара Ахмета Паланкоева.

Также, сообщил "Полюс", в совет директоров выдвинуты менеджеры компании: Алексей Востоков (CEO), Михаил Стискин (CFO), Владимир Полин (старший вице-президент по операционной деятельности), Юлия Андроновская (вице-президент по персоналу и организационному развитию), Феликс Ицков (вице-президент по коммерции и логистике), Станислав Писаренко (вице-президент по правовым и имущественным вопросам), Антон Румянцев (вице-президент по стратегии и развитию бизнеса) и Виктор Дроздов (директор департамента деловых коммуникаций и IR).

Речь идет о временном совете директоров, который акционеры "Полюса" будут избирать на внеочередном собрании 6 июня. На девять мест в совете предложены девять человек. В дальнейшем этот временный совет займется поиском потенциальных кандидатов на позиции независимых директоров. "Полюс" подтверждает намерение сформировать совет директоров, состоящий в основном из независимых директоров, на годовом собрании акционеров.

В марте в результате исхода иностранцев из совета "Полюс" остался без независимых директоров. В апреле из совета также вышли крупнейший акционер компании Саид Керимов, который продал часть своего пакета "Акрополю" и сократил долю с 76,34% до 46,35%, и СЕО Павел Грачев, который покинул пост (вместо него "Полюс" возглавил Востоков). На данный момент в совете остаются представитель Керимова Сергей Носов и исполнительные директора Полин и Стискин.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс Ахмет Паланкоев
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