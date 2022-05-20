Новый акционер намерен направить дивиденды "Полюса" на благотворительность

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Фонд поддержки исламских организаций, к которому недавно перешли около 46% "Полюса" от Саида Керимова, планирует направлять дивиденды золотодобывающей компании на обслуживание долга, привязанного к пакету, и благотворительные проекты.

"Доля в "Полюсе" - самое крупное пожертвование в истории фонда. Мы будем получать дивиденды, которые будут идти на погашение долга, а оставшиеся средства - на нужды нашей организации", - рассказал Bloomberg глава и сооснователь фонда муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

"Идея передать пакет возникла у Саида еще до санкций, около двух лет назад, - отметил Гайнутдин. - Я знаю Саида с детства, давно знаю его семью".

По его словам, фонд рассмотрит возможность ввести своего представителя в совет директоров "Полюса", но повседневное управление бизнесом оставит нынешней команде менеджмента. Перепродавать долю фонд не собирается.

"Мне было бы очень приятно знать, что представители братских мусульманских народов проявляют благосклонность к компании, которая теперь предоставляет средства на благие дела", - добавил муфтий.

Как отмечает Bloomberg, участие фонда в капитале может помочь "Полюсу" в то время как российские банки и золотодобытчики ищут выход на рынки Ближнего Востока и Азии.

Фонд поддержки исламских организаций, учрежденный в 2012 году Советом муфтиев России, Духовным управлением мусульман европейской части России и лично Гайнутдином, занимается поддержкой исламского образования, строительством мечетей и другими проектами.

В середине мая стало известно, что Саид Керимов, попавший в апреле под санкции Великобритании и ЕС, пожертвовал фонду 100% МКАО "Вандл Холдингс Лимитед", через которую владел долей в "Полюсе".

Рыночная стоимость 46%-го пакета "Полюса" - около $12,5 млрд. Однако на активе "висит" долг перед Сбербанком . Его актуальный размер не раскрывается, но на конец 2019 года компания Керимова была должна Сбербанку $3,7 млрд.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Вторым крупнейшим акционером компании после Фонда поддержки исламских организаций является "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (владеет без малого 30%). Свыше 22% продолжают обращаться на Московской бирже и LSE.