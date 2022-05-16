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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

Рубль подорожал к доллару и евро в начале торгов на "Мосбирже"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Курс рубля укрепляется к доллару и евро на старте торгов понедельника на "Московской бирже" на фоне продолжения ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России и снижения инфляции.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,75 - 64,48 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 51,5 копейки, до 64,03 рубля. Евро подешевел на 78,75 копейки, до 66,3625 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 63,76 копейки, до 65,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,01 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 56,86 копейки выше официального курса.

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