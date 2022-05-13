ЦБ ввел временные послабления в соблюдении лимитов ОВП в долларах и евро

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Банк России ввел временное послабление в отношении лимитов открытых валютных позиций (ОВП) в долларах и евро и не будет применять к банкам меры за их несоблюдение, сообщила пресс-служба регулятора.

Меры не будут приниматься к банкам за несоблюдение лимитов ОВП в долларах и евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%), разъяснили в ЦБ.

ЦБ также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов. При этом данная возможность не должна использоваться банками в спекулятивных целях.

Регулятор считает, что эти послабления позволят банкам осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро, что снизит расходы на регулирование позиций в этих валютах, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены.