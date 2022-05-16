Глава Роснедр призвал развивать эффективную систему нефтехранилищ в стране

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Руководитель Роснедр Евгений Петров призвал сделать эффективным бизнесом процесс создания нефтехранилищперед тем, как эта система начнет играть роль в регулировании ситуации на рынке. Он сказал об этом "Интерфаксу".

Петров отметил, что в стране хорошо развита система подземного хранения газа, а "по нефти такой системы нет".

"Все просто: российская экономика никогда остро не нуждалась хранилищах нефти, а отечественным компаниям зачастую дешевле снизить добычу нефти, чем заниматься ее хранением", - объяснил он.

"Почему, например, США создали огромную систему нефтяных хранилищ, так называемый "Стратегический нефтяной резерв"? Потому что на внутреннем рынке США сосредоточен большой объем переработки. Создавая запас нефти, США гарантируют постоянное наличие сырья для своих НПЗ. Параллельно резервные запасы нефти позволяют властям сглаживать изменения цен. Добыча российской нефти в значительной мере была ориентирована на экспорт, внутреннее потребление для собственной переработки было небольшим. То есть у нас всегда был линейный, неплохо прогнозируемый спрос на нефть, а потому потребности в нефтехранилищах не возникало. И даже сейчас, повторюсь, компаниям проще снизить добычу, сугубо из экономических предпосылок", - добавил глава Роснедр.

У России есть опыт создания нефтехранилищ и большой геологический потенциал в части возможности размещения подземных нефтехранилищ, отметил он.

"Строительство такого хранилища займет от полутора до двух лет. Но подземное хранилище - удовольствие дорогое. Кто будет финансировать подготовку и строительство объекта? Есть много нюансов, как, например, коэффициент извлечения нефти, не всю закаченную нефть можно будет потом извлечь, обязательно возникнут потери. И, наконец, само обслуживание и мониторинг нефтехранилища тоже стоят денег", - указал Петров.

"Для создания системы нефтехранилищ сначала необходимо сделать этот процесс эффективным бизнесом, который сможет обеспечивать энергетическую безопасность, а со временем сможет играть всё большую роль в регулировании мирового нефтяного рынка", - резюмировал глава Роснедр.

В начале апреля глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров спрогнозировал, что из-за санкций вероятны проблемы со сбытом нефти, и в стране потребуются хранилища для ее избытка. Он предложил создать подземные хранилища нефти в солевых отложениях вдоль нефтепроводной системы.