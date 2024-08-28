"Газпром" задумался о строительстве четырех новых ПХГ в солевых отложениях

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" готовит проекты четырех новых подземных хранилищ газа в солевых резервуарах, обзор подобных представил начальник управления по подземному хранению газа "Газпрома" Сергей Хан на конференции "Подземные сооружения 2024".

Такие хранилища отличаются повышенной гибкостью эксплуатации по сравнению с ПХГ в пористых слоях. Сейчас в России два ПХГ в солях - в Калининградской и Волгоградской областях. В Советском Союзе были построены также объекты в Белоруссии и Армении.

В презентации Хан рассказал о планируемых ПХГ: Новомосковское (на стадии проектирования) в Тульской области, Ангарское (геологоразведка) - в Иркутской, Серпуховское и Сереговское (технико-экономический анализ) - в Калужской области и республике Коми соответственно.

Он подчеркнул, что расширение системы хранилищ, приближенных к местам потребления (а не добычи) увеличивает гибкость системы в периоды пикового потребления: "Мы на хранении газа не зарабатываем. Но нельзя сказать что мы совсем уж бессребреники: оптимизируется работа газотранспортной системы. И добыча, и транспорт могут быть выставлены на какие-то средние показатели, а все резкие пики потребления либо аварийные ситуации могут быть встречены подземными хранилищами, которые находятся, например, в Самарской области. Есть хранилище прямо у города Щелково, есть Елшанское хранилище - в черте города Саратова, есть прямо под Калугой. Места добычи далеко, средняя дальность транзита - 2,5 тысячи км. Если в понедельник утром дать команду на увеличение добычи, в Москву газ придет только в четверг утром - скорость 40 км/ч. И совсем другое дело - ПХГ, которые расположены рядом".

Система подземных хранилищ газа в "Газпроме" насчитывает 27 объектов. На хранении находятся порядка 20-22% общего объема потребления России.

"Если холодная зима, то в части поставок на внутренний российский рынок ПХГ могут дать 50%. Если взять еще экспорт - порядка 40-44% из ПХГ можно выдать. Если сравнивать с добычей "Газпрома", то с гордостью можно сказать, что больше 60% можно получить в зимние холодные периоды из ПХГ в разрезе суток", - добавил Хан.