Bloomberg отметил сокращение поставок российской нефти из тихоокеанских портов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Поставки российской нефти из портов Тихого океана начали резко сокращаться на фоне действия санкций, которые усложняют работу транспортных компаний и вынуждают НК отказываться от добычи на российских проектах, сообщает Bloomberg.

С 27 апреля был отправлен всего один танкер с нефтью марки Sokol, которую добывает Exxon Neftegas Ltd. на проекте "Сахалин-1", передает агентство, ссылаясь на данные отслеживания морских грузоперевозок. При этом в указанный период должно было быть отправлено еще пять танкеров, однако данные по ним отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Exxon Neftegas объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти из-за осложнения деятельности и возникновения проблем со сбытом продукции на фоне санкций.

Поставки с проекта "Сахалин-2", 27,5% которого принадлежало Shell plc, осуществляются лучше, чем с "Сахалина-1", отмечает Bloomberg. Shell в конце февраля объявила, что намерена выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал.

Поставки нефти с обоих проектов осуществлялись на небольших танкерах, принадлежащих ПАО "Совкомфлот". В последнее время компания столкнулась с проблемами в страховании своих судов из-за санкций. По этой причине азиатские НПЗ - основные получатели российской нефти - сокращают закупки, сообщили источники Bloomberg.

Тем не менее, с мая осуществлять отгрузки нефти в терминалах на Сахалине начали иностранные танкеры - один из двух уже был отправлен, другой ожидает загрузки вблизи терминала, добавляет агентство.