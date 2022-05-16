"АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный ряд

Российская компания локализует Duster в Тольятти под брендом Lada

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" по договоренности с французской группой Renault, передавшей в госсобственность РФ 68%-ную долю в российском автоконцерне и 100% акций московского завода, сохранит весь модельный ряд и локализует Renault Duster в Тольятти под брендом Lada, сообщил директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак в эфире "России 24" (ВГТРК).

"С компанией Renault достигнута договоренность о сохранении всей действующей линейки автомобилей "АвтоВАЗа" с возможностью развития продуктов и освоения новых продуктов в соответствии с планами, которые у "АвтоВАЗа" уже существовали", - сказал чиновник.

По его словам, в ближайшее время новый менеджмент "АвтоВАЗа", который придет на смену французской команде, представит новую стратегию развития компании с учетом достигнутых договоренностей.

"Отдельно хочу сказать о возможности производства на "АвтоВАЗе" автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada - об этом тоже договоренность с компанией Renault достигнута. Модель будет освоена на производстве в Тольятти", - сообщил Пак.

Комментируя передачу московского завода Renault в управление города с перспективой выпуска автомобилей под брендом "Москвич", чиновник заявил: "Я считаю, что это прекрасная новость. Правительство Москвы взяло в свои руки управление бывшим автозаводом "Рено Россия". Автозавод теперь будет называться "Московский автомобильный завод "Москвич". Думаю, в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представят нам свои планы по развитию такого производства. Мы ожидаем запуска производства в этом году".

Глава департамента автопрома Минпромторга добавил, что в настоящее время проводится работа по поиску альтернативных направлений импорта автокомпонентов в РФ. "Безусловно, если возникают логистические проблемы или поставщик по каким-то причинам не может или отказывается от поставки компонентов, принимается либо решение о локализации этих продуктов на территории нашей страны, либо находятся поставщики в других странах. Например, мы рассматриваем поставщиков, которые находятся в Китае, Турции, Иране и других странах, которые не вводили санкции в отношении нашей страны", - сказал Пак.

Ранее в понедельник пресс-служба Минпромторга сообщила, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность РФ. В соответствии с подписанным соглашением, 68%-ная доля французского концерна в "АвтоВАЗе" перешла в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы.