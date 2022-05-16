Renault не сможет выкупить обратно свой бывший завод в Москве

Завод Renault на юго-востоке Москвы Фото: Мобильный репортер/АГН "Москва"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бывший завод группы Renault в Москве останется российским, возможности выкупить его обратно у бывшего собственника нет, заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"У нас нет опциона на обратный выкуп со стороны "Рено". То есть этот завод будет все время российским", - сказал Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24".

Заммэра добавил, что перед менеджментом предприятия стоит задача использовать максимальное количество российских компонентов для производства автомобилей. Он отметил, что перед заводом также стоит задача разработки полностью отечественного автомобиля.

По словам Ликсутова, власти Москвы намерены до конца года начать на заводе сборку новых автомобилей. Он выразил надежду, что необходимая для этого платформа будет найдена совместно с КАМАЗом и институтом НАМИ.

Также заммэра отметил, что коллектив завода сохранят. Кроме того, будут выплачены имеющиеся перед сотрудниками долги по зарплате.

Ранее в понедельник пресс-служба Минпромторга сообщила, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность РФ.

В соответствии с подписанным соглашением, 68% акций "АвтоВАЗа", принадлежащих французскому концерну, перешли в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих шести лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы. Там планируют производить машины под брендом "Москвич".