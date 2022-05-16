Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с нефтяниками

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с восходящей коррекции на фоне выросшей нефти, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и ожидания новых антироссийских санкций ЕС; лидерами роста выступили бумаги нефтегазовых компаний, поддержку индексу РТС оказало укрепление рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2364,6 пункта (+2,5%), индекс РТС - 1174,06 пункта (+3,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,7%.

Доллар упал до 63,44 рубля (-1,11 рубля).

Подорожали акции "МТС" (+4,6%), "Газпром нефти" (+3,9%), "Газпрома" (+3,7%), "ЛУКОЙЛа" (+3,3%), "Магнита" (+3,3%), "НЛМК" (+3,2%), "Татнефти" (+3,2%), "Яндекса" (+2,8%), Сбербанка (+2,7% и +2,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (+2,6%), расписки TCS Group (+2,6%), OZON (+2,2%), бумаги "Северстали" (+2,1%), "ММК" (+2%), ВТБ (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +5,7% "префы"), "Роснефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), АФК "Система"" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа", учитывая нестабильные условия ведения деятельности и ограничения в учетных и банковских системах, принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год, сообщила компания.

В связи с этим акционерам рекомендовало оставить нераспределенной прибыль 2021 года (за исключением прибыли, направленной на выплату промежуточных дивидендов). "Вопрос о рекомендациях по выплате итоговых дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021 года будет рассмотрен советом директоров не позднее конца 2022 года", - говорится в сообщении НК.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" 18 мая утвердит повестку дня годового собрания акционеров и решений, связанных с ним, в том числе рекомендаций о размере, форме и порядке выплаты дивидендов, говорится в сообщении эмитента.

Подешевели акции Polymetal (-0,5%).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт пока не получил устраивающего его предложения от ЕС в связи с намерением Брюсселя ввести эмбарго на российскую нефть. "Венгрия ожидает, что ЕС предложит решение: инвестиции и компенсация в размере 15-18 млрд евро за рост цен (от эмбарго), которые сделают необходимой полную модернизацию энергетической структуры Венгрии", - приводят слова министра западные СМИ. Он добавил, что другим решением могут быть поставки нефти в Венгрию по трубопроводу, которых не касалось бы планируемое эмбарго на нефть РФ.

В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сомнения в скором решении вопроса о запрете импорта нефти из РФ в ЕС.

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского запрета в рамках следующего пакета санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники. По словам чиновников, администрация канцлера Олафа Шольца уже предпринимает усилия для заключения сделок с альтернативными поставщиками, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев.

В России не считают, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит архитектуру безопасности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+18,2%), VEON (+13,6%), "МРСК Урала" (+9%), "префы" "Башнефти" (+8,3%), бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (+7,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+6,4%), GDR X5 Retail (+6,2%), акции "Иркута" (+6,1%), "ОГК-2" (+5,2%), "Мечела" (+5% и +5% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+4,5%).

Совет директоров ОАО "МРСК Урала" рекомендовал акционерам на годовом собрании 17 июня принять решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года в размере 0,025 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. По итогам 2020 года МРСК не начисляла дивиденды, направив чистую прибыль в размере 19,3 млн рублей на развитие. Дивиденды не выплачивались впервые за 10 лет. По итогам 2019 года компания платила по 0,0073 рубля на акцию.

Чистую прибыль за прошлый год в размере 5,17 млрд рублей (рост в 268 раз по сравнению с 2020 годом) предлагается распределить следующим образом: 3 млрд рублей (58%) направить на развитие, 2,18 млрд рублей (42%) - на выплату дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра акционеров на 28 июня.

Совет директоров "Русснефти" (+3,5%) 23 мая рассмотрит рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО за 2021 год составила 32,7 млрд рублей против убытка в 23 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль по РСБУ составила 19,44 млрд рублей против убытка в 14,56 млрд рублей по итогам 2020 года.

Подешевели бумаги ПАО "Светофор групп" (-11,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-5,5%), "префы" "МГТС" (-3,4%), акции "Ютэйр" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,87 млрд рублей (из них 6,86 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,2 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,27 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

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