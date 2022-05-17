Ритейлер Fix Price сменил регистрацию с BVI на Кипр

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price сообщил, что получил временную регистрацию в республике Кипр под официальным названием Fix Price Group Plc. Регистрация компании на Британских Виргинских островах, в соответствии с законами BVI, прекращена.

Совет директоров Fix Price в конце февраля принял решение о редомициляции на Кипре, в конце марта это решение одобрили акционеры компании.

После редомициляции на Кипре Fix Price планировал провести реорганизацию в форме присоединения своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd., после чего Kolmaz прекратит существование. Предполагается, что редомициляция и реорганизация упростят холдинговую структуру группы.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен, в его сети больше 5000 магазинов.

В марте 2021 года Fix Price провел IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Базовый объем сделки составил $1,74 млрд, после реализации опциона на переподписку - $1,77 млрд. IPO Fix Price стало крупнейшим за всю историю российского ритейла.