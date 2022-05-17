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Доли Renault в "АвтоВАЗе" и заводе в Москве были переданы РФ за символическую сумму

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сделки по передаче 68%-ной доли французского автоконцерна Renault в пользу российского ФГУП "НАМИ" и 100% акций автозавода ЗАО "Рено Россия" (ранее - "Автофрамос") Москве состоялись по символической стоимости, подтвердил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Это было компромиссное решение с коллегами из компании Renault с учетом того, что они не могут на сегодняшний день полностью обеспечивать поставку компонентов, комплектующих для обеспечения загрузки и автовазовских площадок, и "Автофрамоса". Решение было принято по передаче 68% за символическую стоимость нашему профильному институту НАМИ. Что касается "Автофрамоса" - правительству Москвы", - сказал министр, подчеркнув, что в случае с московским автозаводом сделка также прошла по символической стоимости.

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"Мы исходим из того, что у компании (Renault - ИФ) есть возможность в течение шести лет вернуться в капитал "АвтоВАЗа" для продолжения совместной работы", - отметил Мантуров. При этом опцион не будет применяться к московскому заводу, заявлял накануне заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"Основным условием (возвращения в "АвтоВАЗ" - ИФ) является то, что компания Renault будет прикладывать максимальные усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других стран, дружественных, готовых к производству и поставке данной продукции; сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами "АвтоВАЗа", - сообщил министр.

Накануне пресс-служба Минпромторга сообщила, что российские активы группы Renault, включая долю французского концерна в "АвтоВАЗе" и московский автозавод ЗАО "Рено Россия", переходят в государственную собственность.

Были подписаны соглашения о передаче 100% акций ЗАО "Рено Россия" правительству Москвы, 67,69% акций "АвтоВАЗа" - российскому государству в лице ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции российского автоконцерна сохранит госкорпорация "Ростех", отмечали в Минпромторге.

Renault Денис Мантуров АвтоВАЗ Минпромторг
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