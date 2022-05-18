Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

"АвтоВАЗ" продлил простой на всю следующую неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой на всю следующую неделю
Архивное фото
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" из-за отсутствия комплектующих введет простой с 23 по 27 мая включительно. Об этом сообщается в группе первичной профсоюзной организации предприятия на официальной странице "ВКонтакте".

"Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "АвтоВАЗа", изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами",- говорится в сообщении.

Ранее "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников" руководство предприятия перенесло на период с 4 по 25 апреля 2022 года корпоративный отпуск, ранее запланированный на период с 25 июля по 14 августа. За время отпуска компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске, в частности, в мае.

Однако после плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками, продлившимися с 30 апреля по 11 мая, завод был вынужден объявить о простое на период с 11 по 13 мая, а затем с 16 по 20 мая.

Экономика"АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный ряд"АвтоВАЗ" с согласия Renault сохранит весь модельный рядЧитать подробнее

В целом "АвтоВАЗ" из-за дефицита полупроводников вводит временные приостановки производства с середины прошлого года.

Ситуация на "АвтоВАЗе" находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В частности, совместно с федеральными властями разрабатываются дополнительные меры по финансированию и организации временных рабочих мест для сотрудников "АвтоВАЗа" и его дочерних обществ.

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы "АвтоВАЗ" (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" – 32,5 тыс. человек.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились: 68% на 32%.

После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского "АвтоВАЗа".

Пресс-служба Минпромторга сообщала, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность РФ. В соответствии с подписанным соглашением, 68%-ная доля французского концерна в "АвтоВАЗе" перешла в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение следующих 6 лет, а 100% акций московского автозавода ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы.

АвтоВАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фондовые индексы Европы завершили сессию ростом

Фондовые индексы Европы завершили сессию ростом

Bloomberg сообщил, что США не позволят РФ обслуживать долларовый долг после 25 мая

Bloomberg сообщил, что США не позволят РФ обслуживать долларовый долг после 25 мая

Минэкономразвития допустило возвращение к росту ВВП РФ лишь в 2024 году

Минэкономразвития допустило возвращение к росту ВВП РФ лишь в 2024 году

Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 23 февраля

Итальянская Eni откроет счета в ГПБ без принятия поправок к контракту

Итальянская Eni откроет счета в ГПБ без принятия поправок к контракту

АЕБ попросила не распространять параллельный импорт в РФ на ряд товаров

АЕБ попросила не распространять параллельный импорт в РФ на ряд товаров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });