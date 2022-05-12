Решетников отметил, что главные сложности для экономики РФ сохраняются

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Экономика РФ демонстрирует устойчивость, резкого падения производства и роста безработицы не произошло, но главные сложности сохраняются - это разрывы в логистических цепочках, падение импорта, потребность в оборотных средствах у компаний, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента России с членами правительства.

"В условиях беспрецедентного санкционного давления российская экономика действительно демонстрирует устойчивость. Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса. Инфляция существенно замедлилась", - сказал министр.

"Но главные сложности, конечно, сохраняются. Разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, существенное снижение импорта, сохраняется высокая потребность в оборотных средствах у компаний. И всегда актуальны вопросы занятости и доходов граждан", - отметил глава Минэкономразвития.

Меры по повышению устойчивости российской экономики

Решетников доложил о ходе реализации плана первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики, "который на сегодняшний момент насчитывает 276 мер, из них по 209 позициям утверждена вся необходимая база, еще на сегодняшний момент по 34 мерам необходимые акты находятся либо в правительстве, либо в Госдуме".

Он также сообщил, что министерство ведет еженедельный мониторинг исполнения действующего моратория на плановые и внеплановые проверки. "Как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на нее отвлекаются минимум 3 человека. Если это все пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 млрд рублей в расчете на год", - сказал министр.

Второе важное направление, по его словам, "насыщение экономики оборотными средствами с тем, чтобы у предприятий было время перестроить производственные процессы и логистику". Министр сообщил, что для малого и среднего бизнеса на сегодняшний день действуют соответствующие четыре программы.

Важнейшим направлением работы Решетников назвал поддержку системообразующих компаний, "поскольку они столкнулись с таким глубоким изменением именно логистических цепочек и перенастройкой производства". Он напомнил, что правительство выделило 180 млрд рублей на субсидирование процентных ставок в связи с ростом ключевой ставки, при этом ВЭБ берет на себя 50% кредитного риска.

"На сегодняшний день в промышленности и агропромышленном комплексе заключено соглашений почти на 900 млрд рублей, на 379 млрд рублей кредиты уже выданы, то есть это те деньги, которые непосредственно пошли на предприятия. Начался прием заявок на льготные кредиты в сфере транспорта, запускаются аналогичные программы для предприятий топливно-энергетического комплекса, строительных компаний, ЖКХ и ИТ-компаний", - сообщил Решетников.

Еще один блок решений, по его словам, "связан с поддержкой импортеров, причем поддержка импортеров важна как для насыщения внутреннего рынка потребительскими товарами, так и как раз для того, чтобы наши производственные предприятия перенастроили цепочки продаж и заместили те же европейские комплектующие товары комплектующими из азиатских стран".

"На сегодняшний момент приняты решения об освобождении от ввозных пошлин по 1 300 позициям товаров. Это 15 процентов нашего импорта, и как раз в основном это комплектующие для машиностроительной продукции, ингредиенты для "пищевки". Этот набор позиций мы отрабатывали вместе с Минпромторгом, с Минсельхозом, со всеми ведомствами и деловыми ассоциациями и мы его уточняем - раз в две недели новые пакеты мер выходят, очень оперативно отрабатываем", - сообщил Решетников.

Министр также отметил, что ситуация на рынке труда "в целом остается стабильной, она развивается по благоприятному сценарию".