Аналитики Raiffeisen ждут сокращения ВВП Украины до 45% в отсутствии перемирия

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В 2022 года экономика Украины сократится на 35-36%, а если военная операция там продлится до конца года, спад достигнет 45%, заявил журналистам ведущий аналитик украинского Райффайзен банка (входит в группу Raiffeisen) Александр Печерицын.

Прежняя оценка банка предполагала менее значительное снижение украинского ВВП по итогам года - на 33%.

Аналитики опасаются, что военная операция переходит в более изнурительную фазу, что требует перестройки украинской экономики, бюджетной и валютно-кредитной политики.

"Надо думать, как перестроить экономику, чтобы она могла дольше работать в военном периоде", - сказал Печерицын.

Эксперт отметил, что если первоначально были послабления в отношении налогов, то сейчас они пересматриваются, так как необходимо наращивать поступления в госбюджет.

Еще одним признаком такого пересмотра Печерицын назвал заявление главы Нацбанка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко о том, что регулятор изучает возможность вернуться к плавающему валютному курсу, тогда как раньше ЦБ анонсировал, что режим фиксированного курса будет удерживаться до конца военной операции.

"Выходим на новый уровень военной экономики, которая требует более гибких условий", - полагает аналитик.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Сергей Колодий прогнозирует, что в ближайшие месяцы дефицит госбюджета Украины возрастет до 100 млрд гривен или даже 120 млрд грн с 91 млрд грн в апреле. "Ситуация - производная от длительности войны. Несмотря на дефлятор, номинальный ВВП будет падать, потому доходы будут снижаться", - считает он.

Аналитики полагают, что дефицит госбюджета Украины в этом году составит около 18% ВВП при условии получения грантов, учитываемых как доходы бюджета, в объеме еще 2,5-3% ВВП.

В этой связи аналитики подчеркнули важность привлечения значительных объемов внешнего финансирования как для покрытия дефицита бюджета, так и для удержания относительной стабильности на валютном рынке.

По словам Печерицына, накопленный Нацбанком в 2015-2018 годах опыт постепенной отмены валютных ограничений позволит, в случае принятия такого решения, постепенно вернуться к режиму плавающего курса. На необходимость принятия такого решения для устранения дисбалансов будет указывать разница между официальным курсом и курсом на "черном" рынке.

В случае отказала от фиксированного курса, который сейчас выступает одним из элементов сдерживания инфляции, Нацбанку, вероятно, придется постепенно восстанавливать и инфляционное таргетирование, хотя соответствующих сигналов от него на этот счет пока не поступало.

Что касается инфляции, то эксперты Райффайзен банка прогнозируют ее на уровне 20,5% по итогам года, однако отмечают, что текущие ее показатели от Госстата не учитывают новые цены на горючее, установленные многими продавцами выше регулируемых государством, а также отложенную необходимость повышения коммунальных тарифов.

Говоря о возможных темпах восстановления экономики Украины после окончания военной операции, Печерицын сообщил, что базовый сценарий банка предусматривает выход на "довоенный" ВВП за три года, однако оптимистичный - при реализации так называемого масштабного Плана Маршала для Украины - за 1,5-2 года.

Ранее 17 мая глава Dragon Capital Томаш Фиала сообщил, что, если на Украине до конца года не наступит перемирие, аналитики его инвестиционной компании ожидают сокращения экономики страны в 2022 году на 39%, если же будет перемирие, то спад составит около 20%.

Минфин Украины допускает падение ВВП страны в 2022 году в диапазоне от 35% до 50%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует экономический спад на Украине в 2022 году на уровне 30%.