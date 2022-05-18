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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Годовая инфляция в РФ замедлилась на 13 мая впервые с начала февраля

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Замедление инфляции на неделе с 7 по 13 мая до 0,05% привело к тому, что годовая инфляция в РФ начала замедляться - впервые с начала февраля, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 7 по 13 мая инфляция составила 0,05%. В годовом выражении темпы роста цен по состоянию на 13 мая снизились до 17,69% (с 17,83% на конец апреля - ИФ). Замедление годовой инфляции фиксируется впервые с 11 февраля 2022 года", - подчеркивается в докладе.

"В аннуализированном (т.е. приведенном к годовым темпам) выражении инфляция замедлилась до 2,8% с 6,4% неделей ранее", - комментируют в министерстве низкую недельную инфляцию в 0,05%.

"Сдерживающее влияние на инфляцию на неделе с 7 по 13 мая продолжает оказывать замедление роста цен на продовольственные товары (0,15%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию. При этом несколько снизились цены на непродовольственные товары (на 0,01%) при продолжающемся десятую неделю подряд снижении цен на автомобильный бензин. На туристические и регулируемые услуги цены не изменились", - отмечают в Минэкономразвития.

Минэкономразвития на этой неделе озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%, который ниже прогноза ЦБ от конца апреля (18-23%), что объясняется, в том числе, тем фактом, что недельная инфляция в начале мая значительно замедлилась.

При этом в министерстве заявили, что годовая инфляция в 17,8% на конец апреля находится на "локальном максимуме", а до конца года возможны незначительные колебания.

"В принципе, то, что мы видим, в общем и целом - да, пока на пике (годовой инфляции на конец апреля - ИФ). Вопрос - единственный ли это пик? Пока на локальном максимуме находимся", - заявил представитель Минэкономразвития, комментируя вопрос, находилась ли годовая инфляции в конце апреля на пике.

В 2023 году Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 6,1% (прогноз ЦБ - 5-7%), в 2024 году - 4,0% (прогноз ЦБ - также 4,0%).

Минэкономразвития
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