Кудрин допустил переход экономики РФ к росту ВВП в 2024 году

Перестройка экономики с учетом санкций займет до двух лет, ожидает глава Счетной палаты

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В 2024 году экономика России может показать рост ВВП, 2022 и 2023 годы уйдут на ее перестройку с учетом вводимых санкций, а долгосрочные структурные изменения могут занять до 10 лет по некоторым видам производства, считает председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Эти полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить продукцию. Инвестиционный цикл по планированию и производству крупных продуктов осуществляется (в сроки) от пяти до десяти лет, то есть это долгосрочная структурная перестройка",- сказал Кудрин журналистам в понедельник.

"Но первые изменения потоков, продукции, замены или начала выпуска произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным, то есть мы выйдем на положительный рост", - добавил глава Счетной палаты.

По его словам, сейчас в отдельных отраслях наблюдается падение более 50%, например, в автомобильной промышленности.

"Есть вопросы по экспорту продукции, обслуживанию расчетов, с судами - перевозки, как импортные, так и экспортные. Масштаб этих проявлений пока еще выявляется по мере введения некоторых санкций в силу", - сказал Кудрин.

В апреле Кудрин уже заявлял, что на первичную перестройку российской экономики с учетом санкций и других вызовов потребуется до двух лет.