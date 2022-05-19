Около половины импортеров газа РФ уже открыли счета в ГПБ для оплаты в рублях

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Около половины импортеров российского газа уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Новые горизонты" российского общество "Знание".

"Это вынужденная мера, она была направлена на то, чтобы обеспечить сохранность нашей экспортной выручки. Как известно, сегодня различные действия европейских властей, Соединенных Штатов Америки приводят к рискам в отношении экспортной выручки. Поэтому, когда мы переводим на оплату в национальной валюте - это снижает эти риски. И это самый главный принцип", - отметил он.

Новак добавил, что всего российский газ покупают свыше 50 компаний - крупных, средних и малых. Из них около половины уже открыли счета в ГПБ для оплаты по новой схеме.

"Около 54 компаний имеют договора с "Газпром экспортом" - крупные, средние, маленькие. По моим данным, около половины из этого количества уже открыло в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублевые, для того чтобы обеспечить поступление валютной выручки и конвертацию ее в рубли и оплату за поставленный газ в рублях", - добавил он.

"Точные цифры есть у "Газпрома". Это будет понятно в ближайшее время, потому что наступают в ближайшее время сроки оплаты по основным контрактам, и мы это увидим. Хотя есть данные, что отдельные крупные компании открыли счета, оплатили или готовы оплатить. Там есть определенные даты платежей, есть авансы, есть предоплата, есть фактическая оплата за поставленный газ. Этот механизм во времени достаточно растянут. Окончательная оплата за апрельские поставки происходит в мае и в ближайшие дни мы увидим окончательный список тех, кто оплатил в рублях, а кто отказался от оплаты", - также отметил вице-премьер.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.