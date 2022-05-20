В ЕК заявили, что европейские компании должны платить за газ РФ исключительно в евро

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро, заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

Комментируя сообщения СМИ, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в Газпромбанке, через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли, он сказал в пятницу телерадиовещанию Эстонии ERR, что "это ненормально".

"Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли. Этим трюком, который пытается использовать Путин, он старается удержать на плаву свой центральный банк иностранной валютой, что не разрешено санкциями", - отметил вице-президент ЕК.

"Центральный банк (РФ) находится под санкциями, и компании по договорам должны платить только в евро. Это прописано в договорах. Путин требует нарушения договоров", - сказал Тиммерманс.