Потанин заявил об отсутствии в планах новых M&A в банковской сфере

"Интеррос" сохраняет интерес к инвестициям в лидеров российского hi-tech

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос", купив в апреле Росбанк и 35%-ную долю в "Тинькофф банке", не рассматривает новые приобретения в банковской сфере, сообщил в интервью "Интерфаксу" основной владелец "Интерроса" Владимир Потанин.

"Интеррос" также не планирует увеличивать долю в головной компании "Тинькофф банка" и объединять его с Росбанком, так как не видит между этими банками синергии. Более вероятен вариант будущего привлечения менеджментом "Тинькофф банка" партнеров для развития бизнеса и открытия новых рынков, считает Потанин. Намереваясь сохранить максимальную независимость управления обеих кредитных организаций, "Интеррос" интересуется активами в сфере hi-tech, помимо стартапов рассматривает и зрелые компании-лидеров рынка. Финансирует покупки в этой сфере компания Потанина за счет накопленных дивидендов от "Норильского никеля".

Инициатива продавца

"Мы с сожалением восприняли известие о том, что группа Societe Generale вынужденно уходит с нашего рынка. Нас устраивали их банковские продукты и возможность осуществлять партнерские проекты с Росбанком - в частности, по работе с цифровыми финансовыми активами", - сказал Потанин.

Группа Societe Generale после покупки контрольного пакета у "Интерроса" в 2007 году построила на базе Росбанка высокотехнологичный, устойчивый и "разумно-консервативный" бизнес по международным стандартам, считает предприниматель.

"Мы были заинтересованы в том, чтобы Росбанк остался в том же независимом, самостоятельном и эффективном виде, в котором он был. Это была не просто партнерская сделка, которая дала возможность Societe Generale цивилизованно уйти с рынка, раз уж они такое решение приняли. Для меня, в частности, это было эмоциональное решение - возвращение Росбанка, так сказать, в семью "Интерроса", откуда он и происходил", - отметил Потанин.

При этом, инициатива как в сделке по покупке Росбанка, так и с выкупом доли в TCS Group, исходила от продавца, подчеркнул Потанин: "Не мы первые выходили с такого рода предложениями".

"В случае с Росбанком сыграло роль то, что "Интеррос" является основателем банка, и у нас были давние партнерские связи (с SocGen). Это позволило быстро наладить диалог, договориться о сделке и достаточно быстро ее закрыть", - пояснил он.

Теперь "Интеррос" считает важным поддержание стандартов управления банка, для чего Росбанк сохранит большинство независимых членов в совете директоров, а также позиции менеджмента и программы его стимулирования.

Помимо акционерного контроля над банком, "Интеррос" заместит французского акционера и в субординированных кредитах на сумму около 43 млрд рублей, составляющих часть капитала Росбанка. Сделка предусматривает, что "Интеррос" перекредитует эти субординированные обязательства, которые были предоставлены Росбанку SocGen, уточнил Потанин. "Они не гасятся, они остаются в капитале Росбанка, что дает Росбанку очень серьезный запас по капиталу", - сказал владелец "Интерроса". Эти субординированные кредиты останутся на балансе Росбанка столько, сколько будет нужно, в целях сохранения устойчивости банка, заверил он.

"Интеррос" будет консолидировать Росбанк, для чего объявит обязательное предложение для небольшого количества оставшихся в банке миноритарных акционеров.

Объединение Росбанка и "Тинькофф банка" никогда не обсуждалось, сказал Потанин. "Мы не видим никакой синергии у этих банков и относимся к ним абсолютно по-разному. Для нас "Тинькофф" - это высокотехнологичная финтеховская компания, а Росбанк - это классический, разумно консервативный банк", - подчеркнул бизнесмен.

Комментируя информацию о переговорах по покупке банка "Юникредит", Потанин сообщил, что UniCredit выходила с такими предложениями к "Интерросу" после того, как стало известно о покупке Росбанка. "Но нас эта покупка не заинтересовала", - отметил он.

"Мы дальнейших приобретений в банковской сфере не планируем. Cосредоточимся на Росбанке и на совершенствовании его портфеля, технологий, клиентской направленности и устойчивости", - подчеркнул Потанин.

Портфельное невмешательство

В отличие от сделки по Росбанку, покупка 35% в TCS Group, головной компании "Тинькофф банка", является портфельной инвестицией. Управлять инвестицией будет фонд Winter Capital во главе с Алексеем Башкировым, который и структурировал эту сделку. Такая модель докажет портфельный характер этой инвестиции и крайне низкий уровень вмешательства нового акционера в дела банка, считает Потанин.

"В интересах акционеров этого банка, его менеджмента и клиентов, чтобы уровень нашего вмешательства ограничивался разговорами о стратегии. Стратегия может быть связана с продвижением технологий, может быть, за рубежом, с какими-то цифровыми проектами, - отметил владелец "Интерроса", - Если я говорил о независимости менеджмента и совета директоров Росбанка, то в случае с "Тинькофф банк" это все как бы возведено в степень".

Планов по консолидации доли в TCS Group и выкупу миноритариев у "Интерроса" нет, уточнил он. "Не думаю, чтобы это пошло на пользу бизнесу. Перспективы таких высокотехнологичных бизнесов, как "Тинькофф банк", возрастают, когда они развиваются независимо, обладают большим количеством акционеров и ассоциируются у всех участников рынка с независимой структурой. Даже 35% "Интерроса" - это уже большая доля", - сказал Потанин.

Он добавил, что "Интеррос" как инвестор в такие динамично развивающиеся компании "философски" смотрит на свой размер пакета. "Он скорее должен измеряться не в процентах и во влиянии, а отвечать потребностям в нашем exposure на этот проект. От того, сколько нам как инвестору комфортно было бы вложить - $100, 200 или 300 млн", - пояснил бизнесмен.

В будущем скорее произойдет включение новых партнеров и сокращение доли "Интерроса", чем выкуп и консолидация, сказал Потанин, подчеркнув, что инициатива в вопросе привлечения инвесторов должна исходить от менеджмента банка.

"Если такие партнеры в дальнейшем будут предлагать инвестировать в развитие международного бизнеса "Тинькофф банка" или в какие-то новые направления, открывать новые рынки, то "Интеррос" будет открыт для такого варианта развития. Такая стратегия является преференциальной по отношению к консолидации", - сообщил он.

"Мы на "Тинькофф банк" смотрим в каком-то смысле не совсем как на банк, хотя, конечно, это организация с банковской лицензией и соответствующей ответственностью за миллионы клиентов. Тем не менее, в нашем понимании, это высокотехнологичная компания, которая обладает определенными преимуществами в финтехе и способна развивать технологии в этой сфере. В том числе, возможно, и за рубежом", - высказался Потанин о стратегии банка.

"Интерросу" будут интересны предложения менеджмента "Тинькофф банка" о привлечении возможных партнеров; компания и сама готова участвовать, например, в развитии технологичного бизнеса в Европе, сказал Потанин. Но на сегодняшний день готовых конкретных планов нет.

"Я думаю, что в ближайшее время все будет оставаться как есть. Команда должна привыкнуть к новой ситуации, к новому крупному владельцу", - считает владелец "Интерроса".

"Тинькофф банк": переговоры о сделке

"Интеррос" имел небольшой пакет акций TCS Group до сделки и присматривался к "Тинькофф банку", как и к другим лидерам российского hi-tech, таким как "Яндекс", HeadHunter и Ivi, в которых также имеет небольшие доли.

"Мы на них внимательно смотрели, и конечно, не могли пройти мимо такой возможности, которая представилась в связи с тем, что основатель "Тинькофф банка" решил продавать свою долю", - сообщил Потанин.

Стороны не раскрывали сумму сделки, продавец - Олег Тиньков - в интервью говорил, что относительно справедливой фундаментальной стоимости актива расстался с ним "за копейки". Из слов Потанина, который с такой формулировкой не согласен, следует, что сумма измеряется в сотнях миллионов долларов.

"Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги", - сказал Потанин.

Еще в январе этого года, незадолго до конфликта на Украине, крупный американский инвестфонд предлагал Тинькову за 5% акций TCS $725 млн, что соответствовало бы оценке всей группы примерно в $14,5 млрд, а 35%-ного пакета - порядка $5 млрд.

"О цене мы с основателем банка не разговаривали вообще. Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим критериям, и диалог был в основном об этом", - рассказал Потанин.

В своем интервью New York Times Олег Тиньков также говорил, что благодарен Потанину за возможность получить хоть какие-то деньги от продажи актива, которая стала неизбежной после резкой критики основателя банка в адрес действий России на Украине.

Интерес к hi-tech

Аппетит к инвестициям в высокотехнологичные российские компании, занимающие лидирующие позиции на рынке, у "Интерроса" остается и после покупки доли в TCS Group. К ним относятся "Яндекс", HeadHunter, Ivi и еще ряд компаний, сообщил Потанин.

Он заявил, что в подобные сделки "Интеррос" готов выделить не только средства созданного в прошлом году и ориентированного на hi-tech проекты фонда с капиталом $1 млрд, но при определенном стечении обстоятельств и более значительные ресурсы. "Интеррос" интересуют как стартапы, так и продвинутые и состоявшиеся участники рынка.

"Считаем, что хайтек, наряду с сырьевым бизнесом, туризмом и финансовыми технологиями, - это то, куда должен двигаться "Интеррос", - сказал предприниматель. Перспективными направлениями в этой сфере он считает изучение возможностей мозга, создание сенсоров, разработки нейроморфных компьютеров, а также инвестиции в возобновляемые источники энергии вплоть до работы с производством "зеленого" водорода.

Ранее издание "Медуза" (включено Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов) сообщило со ссылкой на источники, близкие к сооснователю и CEO "Яндекса" Аркадию Воложу, что интернет-компания ищет покупателей на часть своих активов: поисковый сервис, "Яндекс Почту" и онлайн-кинотеатр "Кинопоиск". По данным "Медузы", в числе потенциальных покупателей - Сбербанк и "Ростех". "Яндекс" эти планы опровергал, заявив, что пока занимается только продажей VK "Яндекс Новостей" и "Дзена".

Еще одна состоявшаяся сделка "Интерроса" - покупка IT-разработчика "Рексофт", стратегически важна на фоне сворачивания сервиса в России западными технологическими компаниями, такими как Accenture, EPAM и SAP, которые освободили нишу на очень востребованном рынке, сказал Потанин.

"Интеррос" хотел бы "вырастить" на базе "Рексофта" компанию, в которой работало бы несколько тысяч программистов. "Это позволит сохранить целые коллективы программистов, которые оказались без четкой перспективы работы, что важно и с точки зрения бизнеса, и с общеэкономических позиций. Востребованные сервисы могут быть воссозданы на отечественной базе, в каком-то смысле реализуя пресловутую тему об импортозамещении", - отметил он.

Свои инвестиции "Интеррос" осуществляет за счет доли в дивидендах "Норильского никеля". "Капитал, который был сформирован в основном за счет дивидендов "Норникеля", сейчас весь пошел в дело. Как говорится, не зря копили. Новые дивиденды, которые сейчас предстоят к выплате по соглашению между основными акционерами "Норильского никеля", тоже пойдут в эту сферу, а также в туристические проекты", - пояснил бизнесмен.

Переориентация на российские инвестиции происходит на фоне корпоративной реструктуризации "Интерроса", компании которого, зарегистрированные ранее на Кипре, в конце прошлого года прошли редомициляцию в специальном административном районе на острове Русский. "Конечно, никто не мог предвидеть, что ситуация будет развиваться столь сложным образом, каким она развивается сейчас, но стратегия на деофшоризацию и редомициляцию нашего бизнеса сослужила сейчас очень хорошую службу", - заметил Потанин.