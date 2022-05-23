Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

Тинькофф банк запустил сервис мгновенных платежей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тинькофф банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay. С его помощью клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах и в торговых точках, не вводя реквизиты карты, сообщила кредитная организация.

На первом этапе будут доступны платежи через Tinkoff Pay онлайн и затем офлайн для клиентов Тинькофф банка. Другие технологии сервиса будут запускаться поэтапно в течение 2022-2023 годов.

Использовать новый сервис могут как клиенты Тинькофф банка, у которых установлено мобильное приложение, так и в ближайшем будущем клиенты других банков - они смогут привязывать карты к сервису.

У некоторых российских банков уже есть свои платежные сервисы. Сбербанк в июле 2020 года запустил систему платежей SberPay, которая позволяет проводить и принимать оплату за товары и услуги с помощью приложения "Сбербанк онлайн". Газпромбанк в марте 2022 года запустил платежный кошелек GazpromPay для оплаты покупок в интернет-магазинах.

Тинькофф банк Tinkoff Pay Сбербанк Газпромбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля

ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля

Авиакомпания "Камчатка" прекратит работу из-за отсутствия самолетов

В Вильнюсе сообщили о прекращении импорта российской электроэнергии в страны Балтии

В Вильнюсе сообщили о прекращении импорта российской электроэнергии в страны Балтии

Brent подорожала до $113,35 за баррель

Россия предложила ограничить экспорт зерна всем странам ЕАЭС

Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти

Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

Renault Sandero и Duster в перспективе будут выпускаться на "АвтоВАЗе"

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

"Роскосмос" предложил наладить производство на "освобождаемых территориях" Украины

"Роскосмос" предложил наладить производство на "освобождаемых территориях" Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });