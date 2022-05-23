Тинькофф банк запустил сервис мгновенных платежей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тинькофф банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay. С его помощью клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах и в торговых точках, не вводя реквизиты карты, сообщила кредитная организация.

На первом этапе будут доступны платежи через Tinkoff Pay онлайн и затем офлайн для клиентов Тинькофф банка. Другие технологии сервиса будут запускаться поэтапно в течение 2022-2023 годов.

Использовать новый сервис могут как клиенты Тинькофф банка, у которых установлено мобильное приложение, так и в ближайшем будущем клиенты других банков - они смогут привязывать карты к сервису.

У некоторых российских банков уже есть свои платежные сервисы. Сбербанк в июле 2020 года запустил систему платежей SberPay, которая позволяет проводить и принимать оплату за товары и услуги с помощью приложения "Сбербанк онлайн". Газпромбанк в марте 2022 года запустил платежный кошелек GazpromPay для оплаты покупок в интернет-магазинах.