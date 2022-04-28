Инвестор для "уставших банкиров". Обобщение

Олег Тиньков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Банк России, вводя несколько лет назад в речевой оборот фразу "уставшие собственники", вряд ли мог предположить, что поднадзорный ему рынок ждут испытания посерьезнее распада "московского кольца". После 24 февраля усталость от отечественного финансового сектора разом ощутили все игроки с европейскими корнями, а вскоре и вдохновитель одной из главных историй успеха частного российского капитала выдал в публичное пространство заявления, не оставившие сомнений - и этот собственник устал.

Пока самый неожиданный поворот в новейшей истории отрасли в том, что роль "Фонда консолидации банковского сектора" взял на себя "Интеррос" Владимира Потанина. И если покупка Росбанка у Societe Generale еще смотрелась как "возвращение блудного сына", то приобретение доли Олега Тинькова в созданной им группе стало явным сюрпризом для рынка. Хотя намерение бизнесмена продать свою долю в "Тинькофф" и не было неожиданностью, удивление вызвал сам покупатель - его не было в шорт-листе обсуждавшихся в последние дни претендентов на актив.

Тиньков продает свое детище не впервые: полтора года назад прогремела сенсационная сделка с "Яндексом", который был готов потратить на покупку $5,5 млрд. Однако тогда предприниматель, хоть и боролся с тяжелой болезнью, от своего бизнеса еще явно не устал: недовольный отведенной ему ролью в будущем финтех-гиганте, в итоге продавать акции он передумал. Сумма сделки с "Интерросом" не раскрывается, хотя понятно, что в нынешних обстоятельствах и неизбежном дисконте к рынку повторение предложения "Яндекса" 2020 года вряд ли возможно. Но не повторится и история внезапного разворота: сделка уже закрыта, и акции перешли от траста Тинькова к "Интерросу".

Стремительная замена

Компания "Интеррос" в четверг объявила о покупке 35% TCS Group у семьи Олега Тинькова. Сделка получила одобрение ЦБ РФ. Позднее группа сообщила, что смена основного акционера уже произошла. "Семейные трасты, связанные с основателем (Тинькофф банка - ИФ), в ходе ряда сделок продали всю свою долю в группе. "Интеррос", ведущая российская инвестиционная группа с разнообразным портфелем активов, в том числе в банковской сфере, приобрела долю в TCS Group и, следовательно, в настоящее время владеет примерно 35,08% находящихся в обращении акций", - заявила TCS.

"TCS Group приветствует новую инвестицию со стороны "Интерроса" - российского партнера с богатой историей деятельности в качестве ответственного инвестора и хранителя активов в России", - отметила группа.

TCS подчеркнула, что является единственным владельцем Тинькофф банка. При этом, какие еще активы остались на ее балансе и вошли в периметр сделки, она не раскрыла, пообещав это сделать позднее. Все остальные параметры соглашения стороны также пока не сообщили.

"Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ", - заявил Владимир Потанин, слова которого приведены в сообщении "Интерроса".

"Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии - это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", - заявил основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков.

"Мы рассчитываем, что участие "Интерроса" как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы "Тинькофф" станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, создадут добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечат еще более современный и высококлассный сервис для ее клиентов", - добавил Потанин.

"Мы считаем, что сделка с "Интерросом" открывает новую страницу в истории группы "Тинькофф". Новый акционер заинтересован в сохранении высоких показателей группы, ее талантливой управленческой команде и уникальной ДНК "Тинькофф", во главе которой всегда стоял подход client first. Наш менеджмент остается привержен ценностям "Тинькофф" и мотивирован на долгосрочное развитие бизнеса группы, дальнейший рост её капитализации", - прокомментировал сделку председатель правления "Тинькофф" Станислав Близнюк.

Смена команды Тинькофф банка не планируется, подчеркнула TCS.

В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес", "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы. Не так давно TCS также решила развивать международный бизнес, объявила об интересе к рынкам Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Обещанного 15 лет ждут

Тиньков, основав банк-монолайнер "Тинькофф кредитные системы" на базе небольшого Химмашбанка в декабре 2006 года, изначально отводил 4-5 лет на построение успешного банковского бизнеса и его монетизацию (полный выход из него). Однако этот процесс в силу ряда обстоятельств затянулся и завершился более чем через 15 лет, в период самого "необычного" мирового кризиса.

Холдинговая компания банка в 2013 году провела успешное IPO и стала одним из фаворитов для инвесторов на российском финрынке, хотя не раз переживала и глубокие падения капитализации - в частности, на фоне известий о претензиях американских налоговиков к Тинькову и о его тяжелой болезни.

Периодически на рынке появлялись слухи о скорой продаже Тиньковым банковского бизнеса. В 2020 году дело почти дошло до сделки: было объявлено, что "Яндекс" купит TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями. Однако 16 октября 2020 года стороны заявили о прекращении этих переговоров и отмене сделки.

"Яндекс" в качестве потенциального покупателя TCS фигурировал и недавно. Помимо него, долей траста семьи Тинькова в TCS, по данным газеты "Коммерсантъ", интересовались Альфа-банк, Промсвязьбанк и АФК "Система". Также одним из основных претендентов телеграм-каналы называли бывшего совладельца СУЭКа Андрея Мельниченко (он в свое время владел МДМ-банком).

Спекуляции о продаже доли Тинькова усилились на фоне его заявлений с резкой критикой в адрес действий России на Украине. Банк тогда поспешил заявить, что бизнесмен уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы. "Он не сотрудник Тинькофф, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья. Олег Тиньков - один из 20 миллионов наших клиентов. Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет", - заявила кредитная организация. Чуть позже она отмежевалась не только от фигуры своего создателя, но и от его фамилии, объявив о планах ребрендинга: "Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным".

В марте 2022 года Тиньков был включен в санкционные списки Великобритании. TCS тогда заявила, что это не окажет влияния на нее и на подконтрольные ей структуры. Однако позже стало известно, что соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров переехали на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), покинули совет директоров, а затем и правление группы. TCS также решила выделить российский сегмент бизнеса, передать акционерные права в его отношении управляющей компании, контролируемой российской командой менеджеров Тинькофф банка.

Два системных банка в одни руки

Покупка "Интерросом" доли в TCS Group стала второй сделкой компании на российском финансовом рынке в апреле. В начале месяца "Интеррос" приобрел долю французской банковской группы Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе.

Сделка по покупке "Интерросом" Росбанка была вызвана решением Societe Generale об уходе с российского рынка на фоне конфликта РФ и Украины. Ее параметры не раскрывались. Потанин ранее говорил, что продажи активов покидающих российский рынок иностранных инвесторов должны проходить по справедливой цене и согласованным с зарубежными контрагентами условиями; выкуп активов должен быть легитимным.

Банковская сфера не чужда "Интерросу", именно в этой отрасли были реализованы первые проекты Потанина в начале 90-х годов. В 1992 году созданный им "Интеррос" основал банк "Международная финансовая компания" (в будущем - банк МФК, который возглавили Потанин и Михаил Прохоров) для сопровождения внешне- и внутриэкономических сделок. В следующем году был основан Онэксим-банк, которых был крупнейшим универсальным коммерческим банком в 90-е годы. Позднее "МФК" и Онэксим-банк получили в управление пакет акций "Норильского никеля", а затем после кризиса 1998 года были интегрированы в структуру Росбанка. "Интеррос" оставался контролирующим акционером Росбанка до 2008 года, затем контрольный пакет акций банка перешел к Societe Generale. Позже в состав Росбанка вошли банки "Дельта-кредит" и "Русфинанс", на основе которых Росбанк начал развивать своё ипотечное и автокредитование.

Росбанк и Тинькофф банк входят в список системно значимых кредитных организаций.

По итогам 2021 года Росбанк с активами в 1,579 трлн рублей занимает 11-е место по размеру этого показателя в рэнкинге "Интерфакс-100", Тинькофф банк с активами в 1,278 трлн рублей - 13-е место.

Рынок оценит

Стоимость акций TCS на "Московской бирже" по итогам торгов в четверг выросла на 7% - до 2,7 тыс. рублей за акцию. Это соответствует капитализации группы в размере 538,1 млрд рублей (около $7,4 млрд).

"В нынешней ситуации сделка не выглядит чем-то неожиданным. Тем более, последнее время уже появлялась в прессе неофициальная информация о том, что Олег Тиньков ищет покупателя на свою долю в TCS Group", - сказал "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

Он напомнил, что российская операционная "дочка" группы (Тинькофф банк), которая приносит основную часть прибыли, находится в доверительном управлении у менеджмента. "Поэтому смена акционера холдинговой компании TCS Group Holding не должна никак повлиять на бизнес-процессы банка", - считает эксперт.

По его мнению, главным фактором успеха в будущем и в какой-то степени роста стоимости акций является сохранение текущей команды менеджмента Тинькофф банка. "Из заявлений "Интерроса" следует, что это финансовая инвестиция и что новый акционер нацелен на то, чтобы максимально сохранить команду", - отметил Кипнис.

Он добавил, что сейчас трудно сделать выводы, исходя из какой стоимости группа была продана. "Я думаю, что с учетом всех обстоятельств сделка могла произойти с дисконтом к справедливой стоимости этого актива", - отметил эксперт.

Активизация "Интерроса", объявившего в апреле о покупке акций двух крупных системно значимых банков, и решение "Норникеля" о выплате дивидендов акционерам могут быть взаимосвязаны, не исключил в беседе с "Интерфаксом" аналитик сектора metals&mining, попросивший об анонимности.

В конце апреля совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды, пополнив не очень многочисленные ряды отечественных публичных компаний, которые решили поделиться прибылью с акционерами на фоне вызванной жесткими антироссийскими санкциями неопределенности и многочисленных технических проблем с платежами. Совет рекомендовал перечислить акционерам 1166,22 руб. на одну акцию за 2021 год, что предполагает дивдоходность около 6% на дату объявления. "Интеррос" сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". Еще 26,25% контролирует "Русал", который традиционно занимает жесткую позицию в вопросе распределения прибыли "Норникеля", обслуживая и сокращая долг за счет поступлений от ГМК.

"Вероятно, "Норникелю" дали возможность заплатить дивиденды как раз под эту потенциальную сделку и под обязательства инвестиций "Интерроса" в Россию", - полагает собеседник "Интерфакса".

"Думаю, что "Интеррос" - это не самый плохой акционер "Тинькофф" из узкого круга возможных претендентов в настоящее время", - считает он.